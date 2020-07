VALENTE GUIDERA’ ANCORA L’ELETTRA MARCONIA

Il tecnico lucano confermato sulla panchina rossoblù: “Ci faremo trovare pronti”

Sarà ancora Antonio Valente a guidare l’Elettra Marconia nella stagione 2020/2021: dopo il terzo posto conquistato nel campionato di Promozione, l’esperto allenatore siederà nuovamente sulla panchina rossoblù per dare concretezza al progetto sportivo presentato nelle scorse ore dal presidente Salvatore Borraccia.

Proprio il massimo dirigente rossoblù ha voluto rinnovare la stima verso il tecnico lucano: “Siamo felici di poter annunciare la prosecuzione del rapporto professionale con mister Valente. Dopo l’ottimo lavoro della passata stagione, abbiamo considerato prioritario dare continuità alla guida tecnica, ponendo Antonio al centro del nostro progetto sportivo, puntando così sulla sua professionalità ed esperienza. Oltre alla prima squadra, Valente coordinerà il settore giovanile e seguirà in prima persona l’Under 18”.

Pronto alla nuova stagione il tecnico di Pisticci: “Ho accolto con entusiasmo la voglia della società di continuare a crescere e migliorarsi e sono felice di proseguire la mia avventura a Marconia, piazza che ribolle di entusiasmo. Proprio da questa euforia dobbiamo ripartire per realizzare quanto ci siamo prefissati: la richiesta di ripescaggio è solo il primo step in un percorso che prevede la valorizzazione dei giovani e la creazione di un settore giovanile all’avanguardia, che assicuri alla prima squadra un adeguato ricambio generazionale, sia per il presente che per il futuro. Siamo già a lavoro per la costruzione della rosa che possa ben figurare sia in Promozione che, eventualmente, in Eccellenza, mentre nei prossimi giorni terremo alcuni stage riservati ai più giovani.

Ringrazio la società per la fiducia e spero che la grande passione della comunità verso i colori rossoblù continui ad essere lo stimolo in più per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.