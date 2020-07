Muro Lucano riceve il marchio De.C.O. dal MISE

Finalmente, dopo diversi mesi dal deposito del marchio De.C.O. il Ministero dello Sviluppo Economico nella giornata di ieri ci ha ufficialmente inviato l’attestato di registrazione del nostro marchio.

Nato da un’ intuizione della Pro Loco Murese già nel 2012, portata avanti con forza dall’attuale direttivo e da questa Amministrazione che mi pregio di guidare, si concretizza un percorso che mira a dare una spinta decisiva alle attività agroalimentari locali valorizzando le nostre eccellenze.

La Denominazione Comunale di Origine ha un ruolo strategico nella salvaguardia della produzione locale ed è uno strumento di marketing territoriale che permetterà agli operatori del settore di far conoscere meglio le loro produzioni, anche oltre i confini regionali e nazionali.

Tenendo conto che è già operativo il disciplinare per la “Patata di Montagna di Muro Lucano”, ricordiamo che il marchio potrà essere applicato anche ad altre eccellenze locali come per esempio miele, zafferano, formaggio, olio e tanto altro ancora.

La De.C.O. è uno dei marchi di garanzia, nati in seguito alla legge nº 142 dell’8 giugno 1990, che consente ai comuni la facoltà di disciplinare, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali ed è uno strumento di marketing territoriale finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni locali, della storia e della cultura di un luogo.

Con grande soddisfazione, continuiamo a disegnare il futuro di Muro Lucano.

Il sindaco Giovanni Setaro