Spinoso (PZ): Sorpresi nella piazza del paese in possesso di un “panetto” di hashish. Due giovani arrestati dai Carabinieri

A Spinoso, i Carabinieri della Stazione di Montemurro (PZ) hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, un 18enne e un 21enne del luogo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.In particolare, gli operanti, nel mentre svolgevano un servizio notturno di controllo del territorio nel centro abitato di Spinoso, intorno all’una, hanno effettuato il controllo di due ragazzi seduti su una panchina di una delle piazze del paese.Entrambi, alla vista dei Carabinieri, si sono mostrati alquanto agitati, motivo per cui i militari, insospettiti per l’insolito atteggiamento, hanno effettuato una perquisizione personale rinvenendo occultati sul 21enne, in una tasca dei pantaloni, un bilancino di precisione, e sotto la panchina, vicino alle gambe dei due giovani, una busta in cellophane con all’interno un “panetto” di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, del peso complessivo di 87 grammi circa. La droga e il bilancino sono stati sequestrati.I due giovani, a conclusione degli accertamenti, sono stati tratti in arresto.Il risultato operativo conseguito dai Carabinieri della Compagnia di Viggiano (PZ) rende evidente, ancora una volta, quanto sia importante assicurare una costante presenza nelle singole e numerose realtà locali del potentino, di modo da mettere in campo mirate attività, sia in chiave preventiva che finalizzate al contrasto di un così ramificato fenomeno, qual è appunto quello della droga.In tale ottica stanno agendo i presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

