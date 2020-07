SABRINA PONTRELLI ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Si è svolta questa mattina l’assemblea della “Commissione delle Pari Opportunità” della Provincia di Taranto, costituita nella sua prima assise,dai consiglieri provinciali eletti, che hanno provveduto, con unanime consenso, a eleggere Sabrina Pontrelli presidente ed Emanuele Di Todaro suo vice. Alla neo presidente Sabrina Pontrelli, consigliera provinciale originaria di Crispiano, è stato riconosciuto il lavoro che ha portato all’adozione in Consiglio del “Regolamento della commissione delle Pari Opportunità” della Provincia di Taranto, avvenuto lo scorso 30 giugno, colmando di fatto una lacuna esistente da diverso tempo in Provincia.Scopo della Commissione è quello di portare avanti tutte quelle azioni che garantiscano l’uguaglianza fra donne e uomini, che consentano l’abbattimento degli stereotipi di genere, che rendano realizzabile un maggior impegno delle donne in politica, che consentano la realizzazione di progetti ed interventi nel mondo della scuola nonché tutte quelle azioni che permettano di prevenire comportamenti molesti o lesivi nei confronti delle donne e dei minori.«Desidero ringraziare il Presidente Gugliotti e i colleghi consiglieri – commenta Sabrina Pontrelli – per la fiducia che hanno riposto sulla mia persona. Ora mi metterò subito al lavoro con l’obiettivo di definire entro fine luglio la composizione della Commissione, che oltre ai membri di diritto, come la Consigliera di Parità Avv. Gina Lupo, si aprirà anche a membri esterni, con rappresentanti femminili delle associazioni dei lavoratori, del volontariato, delle professioni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile e di renderla quindi operativa sin da settembre». Taranto, 16 luglio 2020

