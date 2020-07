AD IRSINA TORNA LA COLDIRETTI

Inaugurata la sezione comunale

In via Palermo 2 ad Irsina ha riaperto la sezione della Coldiretti, con il presidente Gerardo Calvello, unitamente al neo consiglio di sezione e al segretario di zona, Antonio Calvello. La sede sarà aperta il martedì e il giovedì e sarà a disposizione degli imprenditori agricoli della zona. “Inaugurare una nuova sede è sempre un passo importante per noi– hanno commentato il direttore regionale di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia e il presidente provinciale di Matera, Gianfranco Romano – non solo perché potenziamo il nostro servizio, ma soprattutto perché è proprio estendendo il nostro operato che ci avviciniamo ai residenti del luogo. Inoltre in un’area con una grande vocazione agricola e con un tessuto imprenditoriale importante, era necessario e doveroso avere una sezione di Coldiretti, punto di riferimento per tutelare le produzioni locali e valorizzarle da un punto di vista commerciale. Il nostro auspicio – hanno concluso Mattia e Romano- e che la sezione possa rappresentare un punto di riferimento per l’intera zona”. Nei giorni di apertura la sezione offrirà assistenza e consulenza nel settore tecnico , nel settore fiscale oltre ad attività di patronato . Presente all’inaugurazione della struttura, anche l’assessore comunale Giuseppe Candela, in qualità di delegato del sindaco, che ha portato il saluto e gli auguri dell’istituzione locale. E’ seguito poi un ampio dibattito che ha espresso la più totale soddisfazione per il ritorno di Coldiretti su un territorio rurale come quello di Irsina. In chiusura è intervenuto anche il presidente della terza Commissione consiliare (Attività produttive, Territorio e Ambiente) il consigliere regionale Piergiorgio Quarto.