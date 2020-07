Toni Jodas Vives è un nuovo giocatore del Signor Prestito CMB

l Signor Prestito CMB comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2020/21 con il giocatore Toni Jodas Vives

Ancora Spagna nel nuovo CMB targato mister Nitti. Una nuova maglia biancazzurra, è Toni Jodas Vives, spagnolo classe 96’. Laterale offensivo, ordinato tatticamente, intenso e bravo in entrambe le fasi. Arrivato a Latina nel dicembre 2019 dove ha avuto un grande impatto nel campionato di Serie A. Ha giocato in Italia con l’Orte e Atlante Grosseto in A2, ha anche indossato le maglie di Csms Iasi e Auto Deva (squadre rumene) e nell’ultima stagione prima con il Futsal Aalst per poi trasferirsi nel Latina di mister Nitti.

Le prime parole di Toni: “Spero in un grande anno per la squadra e per me. È uno dei migliori campionati e spero di essere all’altezza della squadra e di tutti i compagni. Conosco la squadra perché ho giocato contro l’anno scorso e ho notato che ogni anno cresce sempre di più. Sono consapevole che si tratta di una delle migliori squadre italiane che sta crescendo e ogni anno aspira a qualcosa di più. Mi sono semplicemente convinto del tipo di giocatori da cui posso imparare molto e soprattutto di giocare a fianco di un top mondiale come Wilde Forza CMB”

Ecco il video: