IL CIRCOLO LA SCALETTA RIPARTE CON LA MOSTRA DI STEFANO SIGGILLINO

S’ inaugura a Matera giovedì 16 luglio 2020 alle 19 presso la Scaletta OLD, in via lucana n.9, la personale di pittura di Stefano Siggillino “Alla ricerca di Serafino”, a cura di Edoardo Delle Donne. L’esposizione è organizzata dal Circolo La Scaletta, che riparte e riapre al pubblico la prima storica sede del sodalizio, dove nel secondo dopoguerra, si avvicendarono importanti personalità, artisti, antropologi, giornalisti, politici e intellettuali, protagonisti del fermento culturale di quegli anni. Oggi quegli stessi spazi accoglieranno passione e talento dei giovani artisti del territorio, a partire dal materano Stefano Siggillino, classe 1992, che fino al prossimo 31 luglio esporrà circa venti opere, che comprendono disegni, linoleografie, dipinti e una videoinstallazione, ispirate alla sua città d’origine e al suo mondo interiore, popolato da personaggi di fantasia allegri e ribelli, proprio come Serafino, che dà il titolo all’esposizione.

“La pittura di Stefano Siggillino – ha commentato lo storico dell’arte, Edoardo Delle Donne – è fatta di forme pure ed essenziali, come se egli spogliasse il soggetto di tutto ciò che è superfluo. Il suo è un mondo colorato, dove i toni brillanti, dai gialli ai blu, ai verdi, ai rossi, con la presenza spesso del bianco e del nero, creano composizioni armoniose e talvolta geometriche. Dove ad emergere è quel che le cose ordinarie hanno di straordinario.”

La mostra, a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Matera e potrà essere visitata dal giovedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: 18.30-19.30/ 20-21.

Gli ingressi saranno contingentati e avverranno su prenotazione nel rispetto delle linee guida per la prevenzione del Covid 19. La visita alla mostra sarà arricchita dal commento alle opere a cura dell’artista e del curatore.

Per informazioni e prenotazioni:

Circolo La Scaletta info@lascaletta.net; 0835.336726