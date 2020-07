dalcampo, la valorizzazione dei reflui zootecnici con la bioconversione: il progetto #GO_ValorizZoo. Seminario ALSIA in videoconferenza Zoom il 21 luglio

La valorizzazione dei refluii zootecnici attraverso un processo di bioconversione, mediante l’utilizzo dell’insetto Hermetia illucens: sarà questo il tema del prossimo seminario dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in programma martedì 21 luglio dalle 16.00 alle 17.00 in videoconferenza su piattaforma Zoom.

L’argomento è l’obiettivo del progetto #GO_ValorizZoo, uno dei progetti dei Gruppi Operativi finanziati dalla Misura 16 – Cooperazione sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura. L’incontro, organizzato dall’ALSIA, è il quinto appuntamento del ciclo dei seminari didattici #dalcampo promossi appunto dall’Agenzia per proseguire l’azione di trasferimento delle conoscenze alle imprese e ai tecnici pur in questo periodo difficile di emergenza sanitaria.

La valorizzazione dei refluii zootecnici attraverso la bioconversione consente di smaltire e trasformare le deiezioni prodotte da bovini, suini, ovicaprini e cunicoli, in prodotti di pregio, mediante l’utilizzo dell’insetto Hermetia illucens, un dittero appartenente alla famiglia Stratiomyideae. Uova e larve di questo insetto saranno messe a disposizione degli allevatori del comparto della zootecnia da carne, in modo da consentirgli di valutare direttamente la capacità dell’insetto di bioconvertire i reflui zootecnici. Verrà realizzata una singola unità di trattamento dei substrati, mobile ed itinerante, per dimostrare il funzionamento della tecnologia e portare a compimento il processo di trasferimento dell’innovazione dal laboratorio al campo.

Dopo i saluti del direttore dell’Agenzia, Aniello Crescenzi, alla videoconferenza interverranno Michele Catalano, referente ALSIA del progetto e responsabile dell’Azienda agricola dell’ALSIA “Pantano” di Pignola (PZ), e i docenti del Dipartimento Scienze Biologiche Università degli Studi della Basilicata Patrizia Falabella, Rosanna Salvia e Franco Luongo, che illustreranno nei dettagli il progetto #Go_ValorizZoo.

La videoconferenza è organizzata dalla redazione della rivista Agrifoglio dell’ALSIA. Per parteciparvi, inviare una mail all’indirizzo urp@alsia. La videoconferenza sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’ALSIA (“Alsia Basilicata”).