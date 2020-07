SPORT, FINANZIATI 100.000 EURO PER CAMPO CALCIO A 8 DI MARINA DI GINOSA.

CONSIGLIERE MINEI: “DIVERRÀ STRUTTURA POLIFUNZIONALE’’

Il Comune di Ginosa è risultato aggiudicatario dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia del 2019 per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali. In particolare, la struttura proposta e oggetto di finanziamento è il campo di calcio a 8 di Marina di Ginosa. L’ammontare è pari a 100.000 euro. Previsto un cofinanziamento di 75.000 euro di fondi comunali.

<<Grazie a questo finanziamento si potrà garantire la multidisciplinarietà di questa struttura – ha dichiarato il Consigliere con delega allo Sport Antonio Minei – il campo di calcio a 8 è già stato interessato da considerevoli interventi di manutenzione (luci a led, rete esterna, spogliatoi) ma grazie a questa somma sarà possibile anche valorizzarlo al meglio. Marina di Ginosa, quindi, disporrà di un impianto polivalente in cui sarà possibile praticare quattro discipline sportive: pallamano, calcetto, calcio a 8 e volley. Si potranno disputare tre partite contemporaneamente: due di calcetto/pallamano e una di volley. Non solo. Vi sarà l’ampliamento degli spogliatoi, bagni e accesso per disabili e rifacimento completo del terreno di gioco. Il tutto nel rispetto di tutte le norme CONI>>.