L’Ordine Costantiniano alle celebrazioni di Sant’Antonio da Padova a Pisticci

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio delegazione Calabria

Matera (MT). Dopo aver aderito al progetto “Briciole di Salute” promosso da S.A.R. Principe Carlo di Borbone Due Sicilie, Duca di Castro, con la donazione delle mascherine anti Covid al San Carlo di Potenza e la offerta di beni di prima necessità per le famiglie indigenti della Parrocchia Sant’Antonio di Pisticci, il piccolo ma attivissimo drappello dei cavalieri dell’Ordine Costantiniano di Basilicata replicano. Sabato 18 luglio alle ore 16,30 sarà offerta una cospicua quantità di generi alimentari alla Caritas Diocesana di Matera diretta dalla prof.ssa Anna Maria Cammisa Natale. Seguirà un breve intrattenimento con gli ospiti della sezione materana della Caritas ed una celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina in Rettoria di Santa Chiara, Rettore don Luciano Micheli, in via Ridola, ore 19,00.

Cav. Alcibiade Jula