ITL POTENZA-MATERA : Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulenti del lavoro

Sessione anno 2020 : chiarimenti sulle modalità di svolgimento per l’emergenza epidemiologica da COVID 19.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 6, comma 2 bis, del decreto legge n. 22 del 2020 (convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2020, n. 41) ha previsto che l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulenti del Lavoro per la sessione 2020 potranno essere stabilite – con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute – anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12.

Mentre è in corso di adozione il Decreto che provvederà ad indicare le nuove date e le modalità di svolgimento dell’esame, il Dicastero ha indirizzato all’Ispettorato Nazionale una nota con i primi aggiornamenti per la sessione 2020 dell’esame di Stato.

In particolare la nota anticipa che, eccezionalmente la sessione 2020 prevedrà unicamente la prova orale, senza le previste 2 prove scritte.

Ufficio Stampa

ITL Potenza-Matera