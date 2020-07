Gravina in Puglia: dichiarazione assessore Aldo Dibattista

In riferimento all’ammodernamento del Punto Sport di via Pozzo Pateo, l’assessore ai lavori pubblici Aldo Dibattista dichiara quanto segue:

“L’entusiasmo con cui la città ha accolto la notizia del finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale per l’ammodernamento del Punto Sport di Pozzo Pateo attesta quanto bene abbia fatto la giunta a puntare su quell’opera. Consapevole della necessità di offrire risposte concrete al bisogno di strutture sportive, l’assessorato ai lavori pubblici monitorerà attentamente l’iter degli interventi pianificati, perché possano essere portati a compimento in tempi rapidi. Insieme al vicesindaco Matera ed al suo movimento, abbiamo lavorato per trovare soluzioni convincenti. Anche su spinta del mio partito, ci siamo adoperati in piena sinergia per mettere a disposizione della comunità gravinese una struttura sportiva efficiente ed accessibile a tutti, recuperando un pezzo di città preda del degrado e dando nuova vitalità ad un quartiere periferico. Avanti così”.

Gravina in Puglia, 14 Luglio 2020

Comune di Gravina in Puglia