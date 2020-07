ASFALTI, VIA AGLI INTERVENTI A GINOSA

Sono partiti gli interventi di riqualificazione dei manti stradali di numerose vie di Ginosa. Due progetti che riguarderanno due distinte zone (Est – l’importo complessivo dei lavori è pari a 329.727 euro – e Ovest). Le operazioni, che interesseranno in maniera congiunta entrambe le aree, comprendono la scarifica, riquotamento (tombini e cunette) e stesura asfalto bituminoso. Inoltre, per quanto riguarda le vie con basolato, sarà compreso il riquotamento, nonchè il sigillo delle fughe e il successivo riposizionamento delle basole. Per quanto riguarda Marina di Ginosa, l’avvio degli interventi (Zona Sud e Zona Nord) è previsto come da programma per settembre, al termine della stagione estiva.

<<Quello avviato è solo il primo stralcio di interventi – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Nunzio Ricciardi – essi contribuiranno a migliorare notevolmente la percorribilità delle strade di Ginosa. Siamo di fronte a interventi strutturali e di manutenzione doverosi, le cui risorse, seppur garantite da Cassa Depositi e Prestiti, non potevano in precedenza essere fruite per le norme sul patto di stabilità che bloccavano i Comuni con problemi finanziari che non potevano garantire il regolare pagamento delle rate degli investimenti. L’emergenza Covid-19 ha fatto slittare l’inizio dei lavori, ma ora puntiamo a terminare tutto in tempi brevissimi>>.