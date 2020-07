ALTAMURA. NOMINATA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

I nuovi componenti del governo cittadino

La Sindaca Rosa Melodia ha provveduto a nominare i componenti della nuova Giunta Comunale:

Annunziata Cirrottola

Assessora alle Politiche Sociali

con deleghe a: Politiche per l’inclusione; politiche per le persone con disabilità e non autosufficienti; politiche per le persone migranti e la tutela dei minori stranieri; Piano sociale di zona; rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi socio – sanitari; politiche per l’infanzia; politiche per il diritto alla casa; contrasto alle dipendenze; pari opportunità e politiche di genere.

Michele Cornacchia

Assessore alle infrastrutture e mobilità

con deleghe a: Lavori pubblici; urbanizzazioni, strade, parcheggi e pubblica illuminazione; mobilità urbana e trasporto pubblico locale; edilizia scolastica; politiche per il verde e l’arredo urbano; difesa del suolo; gestione e manutenzione del patrimonio e dei beni comuni; Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA); ztl.

Loretta Moramarco

avvocata, dottoressa di ricerca in Diritto ed Economia dell’Ambiente all’Università degli Studi di Bari

Assessora all’ambiente e alle politiche di sostenibilità ambientale

con deleghe a: ambiente, tutela delle acque, dell’aria e del suolo, politiche per la gestione e riduzione dei rifiuti; nuove energie rinnovabili e sostenibili.

Vincenzo Nuzzi

Ingegnere, libero professionista impegnato nella progettazione e direzione lavori negli ambiti civile residenziale ed industriale e nell’avvio di nuove attività.

Assessore all’Assetto e Governo del Territorio

con deleghe a: Edilizia Privata e SUE, Pianificazione e rigenerazione urbana

Nino Perrone

Assessore alle culture, all’istruzione e al tempo libero

con deleghe a: Politiche culturali; servizi per il turismo; immagine e promozione della città; servizi per il tempo libero; biblioteche, archivi e musei; istruzione e diritto allo studio; Democrazia partecipativa e processi di coesione sociale; politiche giovanili; servizi per lo sport; “Città intelligente” e innovazione dei servizi; politiche di contrasto al degrado; salute e benessere degli animali; cooperazione e pace.

Domenica Ricco

Dottore commercialista dal 1995, consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Bari, revisore contabile. Si occupa di risorse umane.

Assessora al bilancio, programmazione economica e attività produttive

con deleghe a: Bilancio, controllo della spesa e lotta all’evasione; programmazione economica e investimenti; finanze e risorse comunitarie; attività produttive e lavoro; società partecipate; coordinamento progettazione per l’accesso a bandi regionali, statali ed europei.

La Sindaca ha trattenuto le deleghe alla Polizia locale, protezione civile e pubblica sicurezza, ufficio di piano, rapporti con il Parco dell’Alta Murgia e ha dichiarato: «Ringrazio per il lavoro svolto sino ad ora gli Assessori Vito Cornacchia, Francesca Cangelli, Pietro Falcicchio e Teresa Pellegrino che hanno condiviso con me la prima fase di questo percorso».