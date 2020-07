PRO LOCO di MARATEA: Quarta Edizione “Premio LA PERLA”

Nella splendida cornice del Porto turistico di Maratea il 30 luglio 2020 si svolgerà la

quarta edizione del “Premio La Perla” che unisce la sensibilità verso alcuni temi

legati prettamente alla località in cui si realizza, con il riconoscimento, di menzioni speciali a realtà o personaggi del territorio marateota, limitrofo e lucano che si sono distinti in campo di promozione turistica. Riconoscendo, invece, il premio a

personaggi del mondo della comunicazione che con la loro professionalità si sono

distinte dando lustro alla nostra terra e alla nostra regione: sono stati infatti insigniti

del premio il dott. Toni Iavarone, giornalista napoletano che ha supportato diversi momenti culturali a Maratea e poi Gianni Molinari e Maria Soave, rispettivamente giornalisti de “Il Mattino” e del “Tg1 Rai”, che partiti dalla nostra regione hanno raggiunto incarichi assolutamente autorevoli e prestigiosi.

La ricca scaletta della serata, che vedrà, alla conduzione, la partecipazione

straordinaria del giornalista Sky Sport Sandro Donato Grosso, accompagnato

dall’immancabile Luisa Zaccaro, vedrà, dopo i saluti a cura del Sindaco, Daniele

Stoppelli e del Presidente della Pro Loco di Maratea “La Perla”, Pierfranco De Marco,

la consegna del “Premio La Perla”, quest’anno, assegnato al giornalista potentino Vincenzo Quaratino, laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università LUMSA con il massimo dei voti e la lode, già Capo Redattore Centrale dell’Agenzia ANSA nella quale per circa 17 anni ha avuto la responsabilità della redazione Cronache Italiane, una tra le maggiori del panorama informativo nazionale; e, dall’anno accademico 2015-2016, è incaricato continuativamente, in qualità di docente a contratto, dell’insegnamento di Teoria e Tecniche del Giornalismo e Uffici Stampa al corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università LUMSA.

Menzioni speciali a due volti femminili del sud: Francesca Russo, giornalista

calabrese impegnata nella promozione della sua terra e del meridione, e Margherita Perretti, neo eletta presidente della commissione regionale pari opportunità della Basilicata, per il compito sempre più delicato da svolgere in questa epoca segnata dal Covid-19. A seguire Menzione speciale per il talento meridionale Stefano Maniscalco, karateka siciliano, pluricampione italiano, europeo e mondiale. Momento emozionate atteso in questa edizione del Premio il video che, in pochiminuti, proverà a ripercorrere i 10 anni di impegno della Pro Loco di Maratea “La Perla”, fondata nel 2010 e da allora sempre attiva nella promozione e

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni della Città del Cristo redentore. L’edizione 2020 si arricchirà, inoltre, della collaborazione iniziata la scorsa estate,con il “Festival delle Spartenze”, promosso da Giuseppe Sommario e Luigi Scaglione,

Presidente del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, provando a cogliere

un’opportunità che è partita di recente dal Ministero degli Affari esteri e dal

Consiglio generale degli italiani all’estero i quali hanno dato vita, insieme ad alcune

regioni italiane, ad azioni utili a favorire e sostenere il cosiddetto turismo di ritorno e

delle radici. Per la prima volta la Regione Basilicata è stata inserita, con altre 3

regioni, nella guida a questa forma di turismo ispirata agli italiani ed ai lucani

residenti all’estero ed è proprio in questa ottica che saranno protagonisti in questa

iniziativa 12 giovani lucani e calabresi che parteciperanno allo stage sulla storia

dell’Emigrazione italiana.

Concluderà l’evento la proiezione di Video story sui premiati e sull’emigrazione

lucana.

“La conferma dell’organizzazione del Premio La Perla – dichiara il Presidente della Pro Loco di Maratea, Pierfranco De Marco – è la conferma di un territorio e di un mondo, quello delle Pro Loco, che non vuole arrendersi alla tragica realtà che ci ha presentato il Covid-19 ma è pronto per i passaggi successivi. Questa edizione poi

sarà ancora più coinvolgente per noi perché ricorderà i 10 anni di impegno della

nostra associazione”.

La manifestazione si svolgerà a Maratea, nella splendida cornice del suo Porto,

martedi 30 luglio a partire dalle ore 21:00, e sarà patrocinata dall’A.P.T. Basilicata,

dal Comune di Maratea e dall’UNPLI Basilicata.

Alla manifestazione è stato invitato a concludere il Ministro per il Sud, Giuseppe

Provenzano, e tutte le autorità Parlamentari e regionali lucane.

