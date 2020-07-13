POTENZA. OPERAZIONE DEI CARABINIERI – DISARTICOLATA UN’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI DROGA.

I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI POTENZA STANNO ESEGUENDO NELLE PROVINCE DI POTENZA E LECCE UN’ORDINANZA DI MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI 6 INDAGATI, RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO E DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI IN CONCORSO.
IL PROVVEDIMENTO SCATURISCE DA UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI POTENZA, CHE HA RICOSTRUITO GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, LE ATTIVITÀ CRIMINALI E LA CAPACITÀ DI CONTROLLO DELLA “PIAZZA DI SPACCIO” DEL SODALIZIO CON BASE OPERATIVA E LOGISTICA IN VENOSA (PZ).
Aggiornamenti e dettagli nelle prossime ore a firma del Procuratore Capo della Repubblica di Potenza – Dott. Francesco Curcio
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