GINOSA. InSPIAGGIA, ECCO L’APP PER IL MONITORAGGIO DELLE SPIAGGE. SINDACO PARISI: “VALIDO STRUMENTO DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE’’

Località, Comune di pertinenza, capienza, informazioni sullo spot di riferimento (spiaggia dog free, presenza parcheggi, accessibilità, roccia/sabbia, ecc.): saranno queste e tante altre le informazioni reperibili grazie all’app InSpiaggia per la gestione delle spiagge pubbliche di Marina di Ginosa nell’ambito di prevenzione del contagio da Covid-19. Il Comune di Ginosa ha deciso di entrare a far parte della piattaforma e aderire all’iniziativa grazie anche al finanziamento già aggiudicato “Spiagge Sicure – Estate 2020’’.

Il contributo consentirà nella stagione estiva l’assunzione di iniziative di prevenzione e contrasto dell’illegalità e, in particolare per quest’anno, il rafforzamento delle misure di contrasto per il rischio Coronavirus.

Le risorse di “Spiagge Sicure’’ prevedono altresì l’assunzione a tempo determinato di unità di Vigili Urbani, la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario di detto personale, l’acquisto di mezzi e di attrezzature per i controlli e la promozione di campagne informative.

L’app inSpiaggia aiuta ad evitare le spiagge affollate in Puglia, permettendo di scegliere una località in base alle esigenze, grazie anche alla collaborazione dei Comuni convenzionati che segnaleranno lo stato dei lidi.

L’app contribuisce a garantire il rispetto delle distanze sociali e ad evitare possibili chiusure di spiagge troppo popolate. L’app sperimentale, in continua evoluzione, si pone non solo come uno strumento utile per questo delicato periodo, ma garantisce una migliore informazione e conoscenza del territorio. Grazie ad essa, anche l’utente potrà segnalare lo stato di affollamento delle spiagge. L’app, tramite un algoritmo, comunicherà agli altri che la utilizzano lo stato dei lidi. In questo modo, con il contributo di tutti, si potrà godere delle bellezze del territorio rimanendo sempre aggiornati e potendo scegliere liberamente e responsabilmente la propria meta.

Oltre a tutto ciò, con l’app si potrà:

– salvare le spiagge preferite;

– scoprire nuovi incantevoli luoghi;

– leggerne le caratteristiche principali;

– navigare e condividere la posizione con altre persone;

– essere sempre informato su eventi locali.

<<Quest’app è un valido strumento per tutti coloro che vogliono fruire delle nostre spiagge libere – ha dichiarato il Sindaco di Ginosa Vito Parisi – un monitoraggio a portata di “tap’’ che fornisce delle informazioni importantissime e preventive. Stiamo pian piano riconquistando la libertà e ritornando alla normalità, ma non possiamo abbassare la guardia. Le notizie di piccoli focolai in altre regioni italiane e di alcuni contagi anche nelle nostre vicinanze ci devono far riflettere e far alzare il livello di attenzione>>.

Di seguito i link per scaricare l’app:

IOS – https://apps.apple.com/it/app/inspiaggia/id1518640505

ANDROID – https://play.google.com/store/apps/details?id=it.innopa.inspiaggia