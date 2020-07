Estate: Bosco in Festa, seconda edizione Associazioni e Comune insieme per Difesa GrandePredisposto un cartellone unico di eventi e iniziative

Seconda edizione di Bosco in Festa, per animare e custodire il polmone verde cittadino. Anche quest’anno, l’area di Difesa Grande diventerà cornice e luogo di una serie di eventi promossi da diverse associazioni cittadine, trasfuse in un cartellone unitario condiviso dall’amministrazione comunale. Su proposta dell’assessore delegato Felice Lafabiana, la giunta municipale presieduta dal sindaco Alesio Valente ha infatti deliberato di sostenere – anche con un contributo finanziario – le iniziative in scaletta. Tante, di diverso tenore e contenuto, accomunate dalla volontà di favorire il cammino di rilancio del polmone verde gravinese, peraltro offrendo opportunità di svago e divertimento, in particolare alle fasce sociali più deboli, tra manifestazioni sportive, trekking e momenti di riflessione ed occasioni di puro intrattenimento. «Considerata la situazione sanitaria – commenta Lafabiana – crediamo fortemente che puntare sulle bellezze naturalistiche della nostra città sia importante, sia per offrire occasioni di svago e di puro benessere ai nostri cittadini e a quanti verranno a visitare il nostro bosco, sia per rispondere a quella che è una vera esigenza psicofisica. Inoltre, al fine di scongiurare episodi di vandalismo, unitamente agli organi preposti alla custodia del Difesa Grande, abbiamo inteso promuovere queste iniziative per fare in modo che cresca quel senso di affezione e responsabilità nei confronti di un bene pubblico così importante». Lungo l’elenco delle associazioni in campo: Centro sociale polivalente per disabili Dahlia; Cooperativa Eos; M.I.Cro. Italia; Asd Team Amicinbici Losacco Bike; Lipu Gravina e Alta Murgia in partenariato con le Associazioni Ambientaliste in Rete di Gravina; Molino d’Arte; Società Cooperativa Sociale ‘Voglia di Bene’; Asd Body&Soul; Asd Gravina festina lente; Associazione “Caborosa”; Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; Associazione Obiettivo Giovani; Associazione Crisalide; Associazione Sportivity; Rombo Arcaico; Asd Dorando Pietri; Consulta Comunale della Disabilità; Associazione Gravina Astronomica.

Gravina in Puglia, 11 Luglio 2020

Comune di Gravina in Puglia

