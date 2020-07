MILANO. AL PISTICCESE PALMA ANTONIO BARBALINARDO L’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA.

Pisticcesi che fanno parlare di se. Nella calda serata milanese di lunedì 6 luglio 2020, è stata registrata la importante cerimonia per la consegna delle onorificenze dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al nostro concittadino trasferito a Milano diversi anni fa, il sig. Palma Antonio Barbalinardo. Ad ospitare la serata, il Giardino di Palazzo Dotti, sede della Prefettura della città lombarda, il cui titolare Prefetto Renato Sacconi – alla presenza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia Attilio Fontana, della vice sindaca Città Metropolitana Arianna Censie, del vice sindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo e diverse altre autorità civili e militari e di altri cittadini invitati – ha presieduto la importante cerimonia. “ In considerazione di particolari benemerenze – recita la motivazione – su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri – Sentito il Consiglio dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, con decreto il data 27 dicembre 2019, ha conferito la onorificenza di Cavaliere al sig. Palma Antonio Barbalinardo, con facoltà di fregiarsi della relativa insegna – Formata Mattarella – Conte “. La notizia, non può che far piacere a chi, da tanti anni conosce Palma Antonio, l’amico di tutti, persona gentile, colta ed educata che, spesso torna nella sua Pisticci, la città che lo ha visto nascere, crescere, e poi, per necessità lavorative, trasferirsi nella metropoli lombarda dove ha svolto il suo percorso lavorativo in alcune società del gruppo Eni e dove si è fatto conoscere e apprezzare subito, conciliando il suo impegno lavorativo con quello sociale, civile e culturale. Ritornando alla serata milanese, la cerimonia, anche se in forma un po’ ridotta nel rispetto delle regole imposte dalla emergenza Covid 19, si è potuta regolarmente svolgere anche in presenza di alcuni sindaci dei comuni di appartenenza di diversi altri cittadini a cui sono stati consegnati onorificenze. Tra i 28 cittadini beneficiari dell’ attestato, anche il noto Magistrato e Giurista Armando Spataro (insignito come Grande Ufficiale della Repubblica) e il famoso cantautore paroliere e scrittore Roberto Vecchioni a cui è andata la onorificenza di Commendatore. Come si ricorderà, Barbalinardo è autore di diversi lavori letterari tra cui, l’autobiografia tematica sociale “ Dal sud….al Nord – Un lucano trasferito nella metropoli lombarda”del novembre 2005; la II° edizione del lavoro “ Dal Sud……al Nord – 30 anni a Milano ,25 anni fi volontariato sociuale, civile e culturale” del marzo 2007; la ricerca tecnica “ Da ANIC Pisticci a Eni Servizi di S.Donato Milanese” del febbraio 2009; la ricerca storica milanese “ Da Croce Verde Musocco a ….Croce Verde Sempione- 100 anni di storia, 100 anni di immagini”; inoltre, curatore del libro “Frammenti di memoria e ricordi di ognuno di noi” del gennaio 2014; curatore ricerca di immagini “Dal vecchio Portello allo storico quartiere di Villapizzone ( Gennaio 2015); curatore Mostra fotografica e del catalogo “Dall’esposizione internazionale di Milano del 1906 all’Expo 2015” ( Giugno 2015); curatore mostra fotografica “EXP0 2015 un anno dopo” e autore del libro catalogo “ Dall’eposizione Internazionale di Milano del 1906….all’Esposizione Internazionale di Milano 2015” ( Agosto 2016). Inoltre è autore della ricerca della Fondazioine Perini “ L’Agricoltura Italiana nei suoi rapporti con l’Europa ( Novembre 2006) e ricerca del 50° anniversario Fondazionde Carlo Perini “ Da circolo culturale a …Fondazione Carlo Perini 1962 – 2012” (Ottobre 2012). L’ultimo suo lavoro ( naturalmente solo in ordine di tempo) quello sul “Centenario del Primo Conflitto Mondiale 1914 – 1918”, in memoria di suo nonno Francesco caduto in guerra. Al nostro Cavalier Palma Antonio Barbalinardo, le nostre felicitazioni ed auguri per la meritata, alta onorificenza appena conferita.

MICHELE SELVAGGI