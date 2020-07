“COMUNITA’ SICURE”: mirate attività della Polizia di Stato a Talsano – Lama- Tramontone

Ieri pomeriggio, nell’ambito del progetto di controllo capillare del territorio denominato “Comunità Sicure”, le nostre pattuglie, coadiuvate dalla Polizia Locale, si sono dedicate ad effettuare mirate attività nella zona di Talsano – Lama – Tramontone. Numerosi i posti di controllo effettuati con l’ausilio delle unità del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, in particolare nella zona di Corso Europa e di viale Unità d’Italia. I nostri agenti hanno, così, identificato complessivamente n. 210 persone e controllato n.158 veicoli, elevando 13 sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, in particolare per il mancato uso del casco e l’assenza di copertura assicurativa, e procedendo al fermo amministrativo / sequestro di 5 veicoli.Insieme a loro, hanno operato i nostri specialisti della Divisione di Polizia Amministrativa che hanno controllato n.11 esercizi tra circoli ricreativi, attività di somministrazione di bevande e ambulanti, ubicate tra Tramontone, Lama e Talsano. Nel corso di tali attività, un circolo ricreativo, ubicato in via Mediterraneo, è risultato sprovvisto delle prescritte autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, è stata elevata una sanzione amministrativa dell’importo di 5000,00 euro nei confronti del titolare.Identificate, all’interno delle dette attività, n. 27 persone di cui 9 con precedenti.

