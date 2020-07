EX-MIROGLIO, NOTA STAMPA SINDACO GINOSA VITO PARISI: “CONVOCARE TAVOLO VERTENZA”

Ho appena inviato una richiesta di convocazione urgente delTavolo della vertenza ex-Miroglio.

Per la questione degli stabilimenti ex-Miroglio è importante che si ritorni ai fondamentali. Ovvero, al tavolo della vertenza in cui tutti devono essere presenti e in cui i diversi attori devono dimostrare a chi aspetta di essere integrato di remare nella stessa direzione.

Il tavolo della vertenza é la sede deputata e non capisco il motivo per cui ci sia tanta difficoltà a confrontarsi in tale sede alla presenza dei lavoratori.

Questa vertenza è particolare perché siamo di fronte a due capannoni, uno a Ginosa e uno a Castellaneta, e vi è un unico bacino di lavoratori, che da troppo tempo subiscono promesse e false illusioni.

Agromed è un’opportunità che questo territorio non può lasciarsi sfuggire, ma allo stesso tempo la Ecologistic deve dire una volta per tutte se il secondo progetto deve andare avanti e se intende assumere altri lavoratori della ex-Miroglio, dandogli la possibilità di svolgere altre mansioni di cui loro hanno bisogno nei trasporti delle merci. Di fatto, ad oggi le tre assunzioni mensili previste e accordate nell’ultimo tavolo di gennaio sono state disattese.

Occorre che il tavolo si riunisca in tempi brevi per individuare soluzioni altrettanto celeri.