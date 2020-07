Matera: Controlli della polizia locale nel fine settimana, sanzioni e denunce per inosservanza delle norme

Intensificati i controlli della polizia locale nel fine settimana per contrastare il fenomeno del vandalismo in diverse aree della città, in particolare nei Sassi e nel centro storico.

L’attenzione è stata concentrata sulle aree limitrofe ai pubblici esercizi, dove si concentrano fino a tarda ora gruppi di giovani, per accertare l’osservanza, non solo delle disposizioni che disciplinano la fruizione degli spazi pubblici e le modalità di somministrazione, ma anche di quelle anticovid che vietano ancora gli assembramenti.

Nel corso degli interventi effettuati è stata riscontrata a carico di un pubblico esercizio una serie di violazioni di carattere amministrativo in materia di emissioni sonore, occupazione di suolo pubblico, normativa anticovid e sono state accertate carenze igienico-sanitarie, per le quali sarà inoltrata apposita informativa alla ASM.

Nei confronti di un altro pubblico esercizio è stata verificata l’inottemperanza di alcune disposizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (mancata esposizione dei prezzi di vendita e dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande).

Gli agenti hanno inoltre accertato diverse violazioni delle ordinanze sindacali che vietano la detenzione di bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei locali pubblici dalle 19 alle 6. I trasgressori, tra i quali alcuni minorenni, sono stati tutti sanzionati.

Durante la festività del 2 luglio, infine, è stato operato un sequestro di giocattoli a carico di venditori ambulanti, che alla vista degli agenti si sono liberati della merce, dandosi a precipitosa fuga.

Le attività operative del Comando di Polizia Locale proseguiranno nel corso dell’intera stagione estiva con l’obiettivo di assicurare condizioni di vivibilità e di decoro dell’intero tessuto urbano.