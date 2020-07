Comune di Pisticci: hanno preso servizio, sette nuove unità.

A seguito dei pubblici concorsi espletati dal Comune di Pisticci tra il 2019 e il 2020, hanno preso servizio presso il nostro ente, in questo mese, ben sette nuove unità a tempo indeterminato, di cui quattro agenti di Polizia Locale, due istruttori amministrativi ed un istruttore direttivo contabile. Questa mattina, insieme al Segretario Generale dott.ssa Clementina Gerardi, ho dato il benvenuto a Raffaella Corvino, Alessandro Sozio, Vincenzo Squicciarini, Anna Di Stefano, che saranno in forza alla Polizia Locale, Roberta Denuzzo e Giuliana Moro, istruttori amministrativi che faranno parte di un settore nevralgico come quello amministrativo, comprendente gli uffici di segreteria, stato civile e anagrafe,cultura e turismo e al Dr. Massimiliano Cisterna che ha preso servizio il 1 luglio come istruttore direttivo contabile presso il settore ragioneria.Tra pochi giorni, inoltre, prenderanno servizio sei agenti di Polizia Locale assunti con contratto a tempo determinato part-time, per far fronte alle esigenze di controllo del territorio, che nella stagione estiva aumentano considerevolmente.Sin dal nostro insediamento abbiamo posto particolare attenzione alla endemica carenza di personale che affligge il nostro ente, come in generale le pubbliche amministrazioni e, soltanto nell’ultimo anno, attraverso concorsi pubblici effettuati in maniera trasparente e meritocratica, abbiamo potuto assumere complessivamente ben 15 nuove unità in diverse categorie, da quella dirigenziale a quella impiegatizia, determinando in alcuni settori un cambiamento quasi radicale.Il più evidente sicuramente ha riguardato la Polizia Locale, dove dallo scorso anno ad oggi, sono entrati in servizio il Comandante, figura assente da oltre dieci anni, e otto nuovi agenti a tempo indeterminato, che hanno sostituito i numerosi agenti andati in pensione recentemente. Ai neoassunti rivolgo un caloroso benvenuto, sicura che le capacità che hanno dimostrato nelle prove concorsuali, corrisponderanno ad un pieno impegno a favore della nostra città e delle esigenze dei cittadini.

La sindaca Viviana Verri