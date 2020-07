ASM, L’ASSOCIAZIONE “IO CREO” OMAGGERA’ GLI OPERATORI SANITARI.

Lunedì 06/07/2020 alle ore 12.00, presso la Hall del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, l’Associazione “IO CREO” omaggerà gli operatori sanitari.

L’iniziativa denominata “Grazie col cuore” é un gesto d’ampiezza nazionale, sostenuto da migliaia di persone desiderose di portare la loro solidarietà e il loro ringraziamento a tutto lo staff sanitario e amministrativo ospedaliero impegnato durante l’emergenza COVID-19 .

L’iniziativa è nata il 20 marzo scorso quando l’Italia intera vedeva sui canali televisivi le immagini dei convogli dell’Esercito Italiano, che portavano via i feretri di decine di vittime del COVID-19.

Quelle immagini, all’ideatrice e Presidente dell’Associazione Artistica No Profit “IO CREO”, Sig.ra Antonella De Tomassi, fece scaturire un riflesso civico per promuovere e dare un contributo artistico di solidarietà e ringraziamento a coloro che negli ospedali si sono impegnati nell’emergenza COVID-19. L’iniziativa ha così coinvolto finora all’incirca undicimila persone, che si sono cimentate a creare dei manufatti a forma di cuore con i materiali reperibili nelle loro case.

Le persone, hobbisti di tutte le età, impegnati nella produzione di queste creazioni, sono sparse su gran parte del territorio nazionale e si sono prodigati utilizzando le tecniche artistiche a loro più congeniali per fissare con un “GRAZIE COL CUORE” il loro sentimento di solidarietà e gratitudine.

Tutti i cuori realizzati, sanificati, imbustati e tenuti in “quarantena” per 20 giorni, sono stati raccolti da volontari in svariate città italiane e attendono solamente di essere donati agli ospedali, in segno di solidarietà, gratitudine e ringraziamento sincero.

A quest’iniziativa si è unito anche il Sig. Franco Rivolli, ideatore di quell’immagine evocativa dell’infermiera vestita del suo camice e di una mascherina che con il volto commosso e materno abbraccia col Tricolore, un’Italia dipinta di rosso.