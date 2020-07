Riforma sanitaria regionale: i sindaci di Pisticci, Stigliano e Tricarico chiedono un incontro al presidente Bardi e all’assessore Leone.

Di seguito la nota inviata alla

Regione Basilicata:

“Egregio Presidente, Egregio Assessore,

è nota l’attenzione che il Governo regionale sta riservando alla riforma del sistema sanitario regionale, attualmente in fase di studio.

In qualità di Sindaci delle città dove si trovano i Presidi ospedalieri distrettuali di Pisticci,

Stigliano e Tricarico, siamo profondamente convinti della necessità di potenziare tali strutture, al fine di qualificare ulteriormente l’offerta sanitaria regionale.

Chiediamo pertanto alle SS.VV. di poter fissare nel più breve tempo possibile un incontro, per poter discutere insieme delle prospettive di riqualificazione di tali presidi, in un’ottica di elaborazione condivisa di una proposta omogenea e rispondente alle peculiarità di ciascuna di queste strutture e del contesto territoriale in cui insistono”.