CASTELLANETA, BUONI SPESA: ALTRI 40 MILA EURO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Il Comune di Castellaneta ha attivato da giovedì 2 luglio il nuovo bando

per l’erogazione di buoni spesa per il sostegno alimentare e mette in

campo una collaborazione con la Caritas diocesana, con l’obiettivo di

operare in sinergia con la stessa per gli interventi a sostegno delle

esigenze della popolazione in difficoltà in conseguenza dell’emergenza

Covid-19.

L’Avviso Pubblico, redatto dall’area Servizi Sociali, su indirizzo della

Giunta Comunale, è rivolto ai nuclei familiari che nel mese di maggio

hanno registrato, a vario titolo, entrate inferiori a 600 euro e con una

disponibilità finanziaria non superiore a 5000 euro se il nucleo è

composto da una persona, 6000 euro se il nucleo è composto da due

persone e così via sino a un massimo di 10000 euro per nuclei di sei o

più persone. Confermato il valore dei buoni spesa: 120 euro per ogni

componente del nucleo familiare, sino a un massimo di 600 euro.

La modalità di richiesta dei buoni è esclusivamente telematica, tramite

apposito modulo di domanda digitale disponibile sul sito

castellaneta.gov.it. C’è tempo sino alle ore 13 di venerdì 10 luglio per

registrare le istanze.

La collaborazione con la Caritas ha consentito di attivare tre sportelli

sociali per fornire supporto e informazioni agli interessati. Sono

attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle 12:30, presso il

Comune di Castellaneta (locali ex banca Carime), presso il Centro di

Ascolto Caritas (via Mazzini 21) e presso la Casa della Misericordia

(via Taranto 350). Nei medesimi orari, è possibile chiedere informazioni

anche telefonicamente, ai numeri 3295465372 – 0998491605 – 0998445448 –

0996615289. In alternativa, sono attive anche le caselle di posta

elettronica assistentesociale@castellaneta.gov.it –

capoarea.sesta@castellaneta.gov.it.

Le risorse a disposizione per l’erogazione dei buoni spesa sono pari a

circa € 40.000 e la concessione dei buoni spesa alimentare avverrà fino

ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

In assenza dei requisiti richiesti dal bando, o in caso di esaurimento

delle risorse, gli interessati potranno richiedere nel modulo di domanda

il sostegno alimentare della Caritas diocesana.

Le domande presentate, evase in rigoroso ordine cronologico di arrivo e

registrazione al protocollo generale del Comune, in eccedenza alla

disponibilità di fondi in bilancio saranno inserite in separata

graduatoria che potrà essere eventualmente soddisfatta solo qualora

siano resi disponibili ulteriori risorse finanziarie.

In ogni caso, sarà assegnata una priorità ai nuclei familiari privi di

qualunque forma di assistenza economica e di lavoratori autonomi privi

di qualsiasi reddito.

«Dopo la fase della piena emergenza dello scorso aprile – commenta il

Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – nella quale siamo riusciti

a essere vicini a circa 600 nuclei familiari con un impegno economico di

oltre € 165.000, oggi siamo pronti a gestire anche questa fase, con

nuove risorse a disposizione e una virtuosa collaborazione con la

Caritas diocesana, in questa che sarà solo la prima, mi auguro, di una

serie di iniziative che ci vedrà operare insieme per sostenere i nostri

concittadini che vivono momenti di difficoltà e che non possiamo

lasciare soli».