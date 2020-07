MATERA – Abbandono selvaggio di rifiuti, controlli e sanzioni della Polizia Locale

Sono stati sorpresi mentre abbandonavano rifiuti ingombranti nei pressi delle isole ecologiche e sono stati identificati e multati. La Polizia Locale di Matera ha accertato diverse violazioni amministrative al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, con sanzione di 166 euro ciascuna. In particolare, le contravvenzioni sono scattate per abbandono di rifiuti ingombranti, scarti di lavorazione edile e materiali ferrosi, su suolo pubblico nei pressi dei contenitori stradali. Le multe sono state elevate prevalentemente per episodi avvenuti in via Umbria grazie all’impiego di personale in abiti civili. A breve saranno installate le fototrappole per il controllo ambientale, specie nelle aree sensibili dove il Comune ha più volte provveduto alla bonifica. Di fondamentale importanza si è rilevata la collaborazione di un cittadino che, fornendo materiale fotografico, ha consentito l’individuazione del responsabile di un illecito abbandono avvenuto nel centro città. “La collaborazione dei cittadini – sottolinea l’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni – è determinante se si vuol mettere un freno a questi gesti inqualificabili che non solo deturpano il territorio ma hanno un costo rilevante per la comunità. Il Comune di Matera ha rafforzato i controlli per arginare il problema che è determinato dall’inciviltà di cittadini che non amano Matera. Tanto più che basta una telefonata per concordare la data e l’ora per il ritiro di rifiuti ingombranti nei pressi dell’isola ecologica più vicina alla propria abitazione. Il numero di telefono da chiamare è lo 800 589732”.

