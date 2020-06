UFFICIALIZZATA LA COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 24 AGOSTO-EQUITA’ TERRITORIALE”

Dopo aver annunciato le dimissioni dal gruppo del Movimento 5 Stelle, i consiglieri Rocco BITETTA e Giovanni COLANGELO, hanno ufficializzato, nel corso della riunione del Consiglio Comunale di Venosa, la loro scelta di aderire al Movimento 24 Agosto-Equità Territoriale e di procedere alla costituzione del nuovo Gruppo consiliare denominato “M24A-ET”, indicando come capogruppo il Consigliere Rocco Bitetta.

Di seguito, alcuni stralci della dichiarazione resa da Bitetta e Colangelo in avvio del Consiglio Comunale:

“In conformità a quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale articolo 54 , comunichiamo la costituzione del gruppo consiliare denominato “ Movimento 24 Agosto Equità Territoriale “, fondato da Pino Aprile, che oggi rappresenta l’unico riferimento veramente credibile sul piano dell’impegno per costruire a tutti i livelli, una società più giusta e rispettosa di ogni luogo del nostro paese. L’equità territoriale, economica, sociale sarà pertanto la stella polare della nostra iniziativa.

La nostra attività sarà, in ogni caso, svolta in continuità e coerenza con l’impegno fino ad oggi profuso all’interno di questo consiglio comunale.

Noi non siamo legati al ruolo o alle poltrone, io già a suo tempo ho rimesso la delega allo sport e il consigliere Colangelo non avrebbe avuto alcun problema a rimetter e il mandato, anche perché questo gli avrebbe consentito un’ azione politica molto più agile ma proprio perché fermamente convinti in quei valori di equità e di garanzia sub partes , nei confronti di tutti i consiglieri che quel ruolo richiede, noi non ci sentiamo di dover acconsentire all’ennesimo gesto di superbia da parte di questa amministrazione.

Voteremo con pieno senso di responsabilità e nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato senza pregiudizi e contro nessuno.

Sosterremo i provvedimenti, sempre e solo nell’interesse dell’intera comunità.

Ci auspichiamo che, per il bene di tutti, questa consiliatura possa durare a lungo, conseguendo nel tempo l’obiettivo della realizzazione del programma elettorale e soprattutto nel rispetto dei cittadini di Venosa.

Cercheremo di dare risposte concrete e porteremo all’interno del consiglio comunale le preoccupazioni ed i bisogni dei nostri concittadini, cercando di imprimere un’accelerazione alla realizzazione del programma elettorale per il quale abbiamo ricevuto la fiducia alla scorsa tornata elettorale”.

Venosa, 30 giugno 2020

f.to

Rocco Bitetta

Giovanni Colangelo