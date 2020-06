AVVISO: SVOLGIMENTO DEL MERCATO MENSILE DI PISTICCI

Si informa la cittadinanza che domani 30 giugno si svolgerà il mercato mensile di Pisticci. Al fine di poter garantire il rispetto delle misure anti-Covid sono state individuate per lo svolgimento del mercato le aree di via Paisiello e del piazzale adiacente al campo di calcetto di via Magenta. Nell’occupazione dei posteggi verrà data priorità ai titolari di concessione, con il seguente criterio:

– i titolari dei posteggi su via Paisiello conserveranno lo stesso posteggio che di solito occupano;

– i titolari dei posteggi su Corso Metaponto verranno collocati nell’area del piazzale del campo di calcetto di via Magenta.

Le aree mercatali saranno delimitate con idonea segnaletica e verranno individuati appositi percorsi per l’accesso e l’uscita dal mercato.

Si raccomanda a tutti il massimo rispetto delle misure igieniche: distanziamento interpersonale di un metro ed utilizzo della mascherina nelle aree di mercato.

Sul posto sarà presente personale della Polizia Locale.

Il sindaco Viviana Verri