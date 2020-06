LA SCOMPARSA DI LUCIANO DE BIASI GIA’ PRESIDENTE PISTICCI CALCIO E ALTRE SOCIETA’ DELLA VALBASENTO

PIISTICCI. Se ne va Luciano De Biasi una persona per bene, un gran signore, un dirigente – lavoratore, ma anche un appassionato sportivo, che ha legato gran parte della sua esistenza agli impegni delle compagini calcistiche della Valbasento, dove dagli anni 70 viveva con la sua famiglia e della Pisticci Calcio, una sua creatura a cuisi è dedicato per diversi anni. Nato a Potenza il 1 marzo 1944, si trasferisce a Pisticci Scalo nei primi anni 70 ed è tra i dirigenti dell’ENI nello stabilimento ANIC Valbasento e successivamente della società INCA anch’essa facente parte del gruppo ENI. La sua attività lavorativa, tra lo stabilimento di Pisticci Scalo, Milano e la Sardegna. I suoi ultimi giorni nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove era ricoverato da circa un mese. Quando sembrava che le cose per la sua salute volgessero al meglio, l’aggravarsi della situazione fino alla ferale notizia di sabato mattina. Luciano, purtroppo, non ce l’ha fatta lasciando nello sconforto la sua famiglia, parenti e tantissimi amici che lo conoscevano e stimavano da anni. La sua passione calcistica, ricordiamo, iniziò nei primi anni 70 quando a Pisticci Scalo fu fondata la prima società calcistica del quartiere residenziale il “Dopolavoro Aziendale Anic” su iniziativa del gruppo Petrosino, De Luca, Liverani, Margarita, Tricarico e Beltotti. Quella società andò avanti diversi anni e nel 90/91 cambiò denominazione in “Polisportiva Valbasento” con De Biasi Presidente che andò avanti conseguendo ottimi risultati fino alla stagione calcistica 95-96. La sua prima esperienza dirigenziale nella Pisticci Calcio, nel campionato 2001-02 di serie D quando subentra nella massima dirigenza all’Avvocato Antonio D’Angella. Carica, che viene riconfermata nel campionato di Eccellenza Lucana del 2002 – 03 in un momento in cui la società rischiava di scomparire. De Biasi, nel 2007 era stato nominato Cavaliere della Repubblica. Lascia la moglie Carmela, i figli Luca, Andrea e Monica e tantissimi amici nel mondo del lavoro e del calcio. I funerali nella mattinata di lunedi nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo. MICHELE SELVAGGI

