La cantautrice alt-pop svedese GRANT debutta su Radio Laser e sulle radio italiane da venerdì 3 luglio con il singolo“Words”

Entrerà in rotazione da venerdì 3 luglio “Words, il singolo che segna il debutto radiofonico in Italia dell’artista svedese GRANT.Il brano, che fonde accordi di chitarra con la voce ammaliante di GRANT, è stato registrato a Oslo e a Stoccolma e prodotto da Martin Sjậlie (Sigrid, Aurora etc) e dal duo svedese Teofrans. “Words”, il cui videoclip è stato diretto da Lisa Söderström, sarà incluso nel nuovo album della cantautrice indie-pop in uscita questo autunno. In merito al singolo GRANT ha affermato: “Penso che le relazioni siano un po’ come la religione, c’è la fiducia e ci sono dei rituali, e quando iniziamo a dubitare dovremmo confortarci trovando la causa di ciò che ci ha fatto preoccupare. Ci vuole coraggio per resistere. Questo è l’amore. Guardiamo fuori dalla finestra e ci chiediamo se quello che stiamo facendo è veramente importante, e se tutti questi rituali ci stanno dando veramente ciò di cui abbiamo bisogno. Con il tempo iniziamo ad assomigliarci a vicenda, sviluppiamo abitudini prevedibili, ma io non riesco ancora a leggere nella sua mente. Le certezze sono sempre momentanee, anche se magari durano una vita. Guardandola in questo modo, questa banalità mi sembra folle, sbagliata. Ma ci provo, l’amore è anche questo.”“Words” segue il successo dell’album d’esordio “In Bloom”(2018), che ha consacrato GRANT come una nuovo talento della scena pop alternativa. L’album ha ottenuto nel 2019 una nomination per la categoria “Newcomer of the year” ai Grammy Awards svedesi.