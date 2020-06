Gravina: continua la riqualificazione di Via indipendenza Installati arredi urbani, arbusti e piante nel rione Cappuccini. La piazzetta verrà intitolata alla memoria di Giuseppe e Pasquale Pellicciari

Dopo la bitumatura, un tocco di verde. Prosegue l’opera di riqualificazione di via indipendenza e di un fazzoletto di terreno, posto nel rione Cappuccini, stretto tra la stessa via Indipendenza, via Filzi e via Pomarici Santomasi. La piazzetta, di proprietà privata, è stata donata al Comune di Gravina ed è stata intitolata, nella mattinata di Venerdì 26 Giugno alla memoria di Giuseppe e Pasquale Pellicciari, così come disposto dalla giunta comunale, guidata dal Sindaco Alesio Valente, su proposta dell’assessore al verde pubblico, Felice Lafabiana e dei consiglieri comunali Ezio Meliddo, Giuseppe Vitucci e Maria Filippa Digliesi. <<Continua l’opera di rinverdimento delle aree urbane – commenta Lafabiana – e di qualsivoglia spazio, piccolo o grande, suscettibile di essere riqualificata. L’area in questione, di proprietà privata ma da sempre in uso pubblico, è stata donata al Comune da Giuseppe Capone Pellicciari>>. All’interno del triangolo verde, per il quale è stato previsto anche un accesso per le persone con disabilità, sono stati piantumati arbusti di Ligustro e piante di Fotinia. Installate anche panchine.

