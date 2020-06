“PREVENZIONE & SOCIALITA’ nell’emergenza Covid- 19”

L’associazione culturale SMDR propone il tour “Sassi, Storia e Poesia” – Matera (28 giugno 2020)

Domenica 28 giugno 2020, alle ore 9:00, l’associazione SMDR lancia il secondo appuntamento “Prevenzione & Socialità nell’emergenza Covid-19”. Per chi vorrà partecipare all’iniziativa, a Matera, presso la sede Fidas, in Piazza del Sedile n. 12, si ripeterà la formula delle “escursioni in sicurezza”: il personale sanitario, la dott.ssa Caterina Bruno e l’infermiere Antonio Selvaggi, effettueranno ai partecipanti lo screening antivirus Covid-19 con test rapidi sierologici.

Le testimonianze della giornata saranno affidate al mondo del Terzo Settore, con la Presidente dell’Associazione AIPD di Matera, Anna Maria Colangelo, e Luca Prisco dell’Associazione Guide Turistiche. A fare gli onori di casa, Gianleo Iosca, Direttore del CSV Basilicata, e Maria Bamundo, Vice Presidente dell’Associazione SMDR. Saranno presenti inoltre altri autorevoli ospiti e giornalisti.

Le guide turistiche del Gruppo GTI, capeggiate da Angela Milici, condurranno la passeggiata urbana nella città dei Sassi, passando per Via Duomo, con affaccio sul Barisano, fino al Duomo di Matera – romanico pugliese del XIII secolo. A seguire, ogni gruppo si sposterà in Via Muro, fino a giungere nel Sasso Caveoso, risalendo infine a Piazzetta Pascoli. Il percorso urbano “Sassi, Storia e Poesia”, prevede anche una visita alla Storica Casa Grotta di Vico Solitario.

Al termine della passeggiata è previsto un aperitivo con degustazione di prodotti tipici, presso il presidio slow-food Agriristories, in Via Sette Dolori n. 62.

L’evento è a numero limitato. La passeggiata sarà condotta da guide autorizzate e, durante il percorso, verrà utilizzata l’app gratuita “Zello Walkie Talkie”, canali Matera.smdr 28 giugno, per seguire le guide a distanza e in sicurezza.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 3475306213, inviare una mail a smdr_onlus_calciano@tiscali.it, oppure cercare la pagina Facebook “Smdr onlus Calciano”.

Associazione Santa Maria Della Rocca – Calciano (Mt)