Lega, Pasquale Pepe guiderà il Dipartimento per il Mezzogiorno

Marti: ruolo strategico per crescita Sud

Roma, 24 giu. (askanews) – “Salutiamo con grande soddisfazione la nomina del senatore Pasquale Pepe a capo del ‘Dipartimento per il Mezzogiorno’ della Lega. Siamo certi che Pasquale sarà degno della fiducia che ha riposto in lui Matteo Salvini e saprà essere all’altezza dell’incarico affidatogli. La Lega dovrà avere un ruolo strategico per il Mezzogiorno d’Italia, contribuendo alla svolta tanto attesa: archiviare, una volta per tutte, l’epoca della politica assistenziale, quella che ha messo in ginocchio il Sud del Paese, ed aprire alla via dello sviluppo e della crescita. Lavoro e infrastrutture le priorità. Auguri di buon lavoro, Pasquale”. È quanto dichiara il senatore Roberto Marti, Segretario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier.