Il portiere lucano Eugenio Nucera rinnova con il CMB

Il Signor Prestito CMB comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo per la stagione sportiva 2020/21 con Eugenio Nucera.

Un altro tocco di Basilicata nella rosa del CMB, ancora insieme per un altro anno in Serie A con Eugenio Nucera. Il portiere lucano classe ‘93 prolunga la permanenza nel Signor Prestito CMB e alla corte di mister Nitti non mancherà serietà, passione e tanto orgoglio lucano. Sono questi alcuni dei tratti distintivi del giovane portiere della costa ionica, nato il 4 agosto 1993 con una grande prospettiva e con un’esperienza importante alle spalle, considerando i suoi trascorsi tra le fila dell’Avis Borussia Policoro, Orsa Aliano e Futsal Bernalda. La società augura a Eugenio buon lavoro.

Le prime parole di Eugenio: “Non c’è 2 senza 3… Per me questi colori rappresentano ormai una seconda casa e poter giocare e rappresentare il CMB è un qualcosa che mi rende orgoglioso ma allo stesso tempo responsabile e determinato per il nostro obbiettivo. Intorno a me sento la fiducia dell’ambiente, conosco perfettamente le ambizioni e gli obbiettivi della proprietà e farò di tutto, insieme ai miei compagni, per raggiungerli al più presto possibile. Le responsabilità non sono un peso, tutt’altro un grande stimolo, anche perché se nella vita non ti poni degli obiettivi, non vai da nessuna parte. Sono pronto e carico per questa nuova stagione, come lo scorso anno, lotteremo con qualunque squadra, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto #èilnostromomento #forzaCMB”

Il video presentazione è qui sotto