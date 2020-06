Gravina in Puglia: riapre il centro antiviolenza

Riapre al pubblico lo sportello antiviolenza LiberaMenteTornerà attivo il Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12

Giovedì 25 Giugno riaprirà al pubblico con un nuovo orario il centro antiviolenza LiberaMente di Gravina in Puglia. Dopo l’emergenza Covid -19 che ha visto ridimensionate le sue attività al solo supporto e ascolto telefonico per le donne vittime di soprusi e molestie, lo sportello tornerà attivo presso gli Uffici dei servizi sociali comunali di via Sottotenente Buonamassa, il Martedì e il Giovedì dalle 10 alle 12. Lo sportello antiviolenza garantisce servizi gratuiti di assistenza, aiuto, tutela e protezione in favore delle vittime di violenza di genere e stalking, fenomeni che prevalentemente colpiscono le donne, senza tuttavia risparmiare i minori.Attraverso esso è possibile assicurare gratuitamente ascolto, consulenza psicologica, orientamento legale in materia civile e penale, invio a case protette, percorsi di elaborazione del trauma e di uscita dalla violenza, valutazioni delle conseguenze psicologiche, sostegno per l’inserimento sociale e lavorativo, orientamento all’autonomia abitativa. In ogni caso, resta sempre possibile rivolgersi al numero antiviolenza 1522, oltre che ai numeri 080/3147053 e 339/1288500, attivi h24.

Comune di Gravina in Puglia