A LAURENZANA DOMANI APPUNTAMENTO CON LA TRANSUMANZA

L’Associazione regionale allevatori di Basilicata accoglierà domattina a Laurenzana la mandria di bovini podolici dell’allevatore Raffaele Trivigno, partito dalle campagne del materano, al confine tra la Puglia e al Basilicata. Ad accogliere Trivigno ci saranno i vertici dell’Associazione e le istituzioni locali. “Sarà l’occasione per dare valore ad una pratica, quella della transumanza – evidenzia il presidente Palmino Ferramosca – che è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità e che ha un ruolo determinante per la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità vegetale e animale.”

Per i giornalisti interessati a seguire l’iniziativa, l’appuntamento è per le ore 9, 00 nei pressi del bivio per Corleto Perticara- Viggiano della strada statale 92, in territorio di Laurenzana.

