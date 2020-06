Policoro: convocato consiglio comunale il 26 giugno 2020

Il Consiglio Comunale si riunirà in seduta pubblica straordinaria presso Sala Consiliare di questo Palazzo Comunale il giorno 26.06.2020 alle ore 19,00 con prosieguo in 1^convocazione e, in mancanza del numero legale, in 2^ convocazione il giorno 29.06.2020 alle ore 19,00.Si informa che, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non sarà consentito l’ingresso del pubblico nella Sala Consiliare non potendosi garantire il rispetto della distanza interpersonale. La pubblicità dei lavori del Consiglio sarà garantita mediante la diretta streaming visibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: https://www.policoro.basilicata.it/

