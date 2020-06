PISTICCI (MT): I CENTAURI DEI CARABINIERI IN AZIONE. CONTROLLI STRAORDINARI LUNGO LA COSTA.

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci per garantire la sicurezza dei cittadini. Con il termine del lock-down, infatti, sono ripresi in maniera consistente gli spostamenti. E’ ripartita la movida e l’uso di alcol che, come riportato dalla cronaca nazionale, in qualche caso ha lasciato tracce visibili nei centri storici delle città e talvolta vittime sulle strade. Al fine quindi di prevenire episodi di guida in stato di alterazione dovuto alla smodata assunzione di alcolici, quella appena trascorsa è stata una settimana di controlli lungo tutta la costa metapontina.

In tale contesto, con il fine di rafforzare il dispositivo di sicurezza presente sul territorio e fornire maggiore sicurezza e vicinanza alla gente, sono state assegnate nuove moto BMW, con lo scopo di garantire un controllo più incisivo, capillare e dinamico, soprattutto lì dove le classiche autovetture avrebbero potuto incontrare maggiori difficoltà di movimento. Nel corso dei servizi in atto sono stati impiegati 8 equipaggi moto-montati, sono state controllate oltre 200 tra autovetture e motocicli ed identificate oltre 300 persone.