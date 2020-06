Aya Nakamura‘Djadja’ remix feat Maluma

La stella dell’afropop Aya Nakamura e la global superstar Maluma insieme nella nuova versione della hit ‘Djadja’Facendo da ponte tra Africa, Europa e le Americhe questa nuova versione di Djadja unisce il linguaggio universale di AyaNakamura alla timbrica morbida e firma inconfondibile di Maluma. La versione originale del brano afropop, contenuta nel disco ‘Nakamura’ 4 volteplatino, ha totalizzato 570 Milioni di views su Youtube & 400 milioni di streams dalla sua pubblicazione.Un brano diventato viral, apprezzato e ballato da gente come Madonna,Sam Smith, Anitta, Neymar Jr o l’intero cast della serie di Netflix Elite, e che ha attraversato tutti i confini incluso quello colombiano giungendo fino alle orecchie Maluma.Definita dal TheNew York Times come “One of the most important acts in Europe now, musically and socially” ( uno dei più importanti artisti in Europa ora, musicalmente e socialmente)”, l’artista nata in Mali e cresciuta a Parigi risulta esssere al momento il talento femminile francofono più streammato al mondo. Nominata tra i più rilevanti under 30 da Forbes ha inoltre avuto una nomination ai BET Awards 2019 come ‘Best International Act’.

