Polizze dormienti: dal 15 giugno al via le domande per i rimborsi parziali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di rimborso parziale delle polizze vita c.d. “dormienti”.

Prima però di vedere come presentare la domanda cerchiamo di capire che cosa sono le polizze dormienti e come scoprire se si è beneficiari di questo tipo di polizza.

Che cos’è una polizza “dormiente”

Si tratta di una polizza vita il cui capitale maturato non è stato liquidato per vari motivi: decesso del contraente/assicurato; non conoscenza di essere beneficiari di una polizza; scadenza della polizza, ecc..

Queste polizze non reclamate “dormono” nelle casse degli intermediari, (banche, compagnie di assicurazione, ecc.) e, se non vengono reclamate, dopo 10 anni, vengono trasferite dall’intermediario al Fondo Rapporti Dormienti, presso la Consap, la concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici, che lo gestisce. Se trascorsi altri 10 anni, nessuno ne reclama il premio, vengono prescritte e non se ne può più chiedere conto.

Come sapere se si è beneficiari di una polizza vita?

Due sono le vie da seguire:

rivolgersi al Servizio Ricerca Polizze Vita dell’ANIA, l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione. Oltre a fornire il nome della persona che si ritiene possa essere intestataria della polizza, è bene formulare tante richieste per quanti sono gli ipotetici beneficiari. Ad esempio, nel caso del decesso di un familiare padre di due figli, oltre alla moglie è bene presentare una richiesta di ricerca anche a nome di ciascun figlio rivolgersi all’intermediario assicurativo (banca o impresa di assicurazione) di cui si serviva il familiare chiedendo informazioni sull’esistenza di una polizza a suo nome e i nomi degli eventuali beneficiari.

Per entrare in possesso delle somme giacenti presso il Fondo, gli aventi diritto devono presentare una domanda di rimborso parziale. Vediamo come procedere alla luce del 7° avviso emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

A quanto ammonta il rimborso

Il rimborso arriva fino ad un massimo del 50% del valore della polizza.

Quali polizze sono rimborsabili

Sono rimborsabili le polizze il cui diritto alla riscossione è maturato dopo il 1° gennaio 2006 e la cui prescrizione sia avvenuta prima del 1° gennaio 2012.

Quando presentare la domanda di rimborso

Le domande possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2020 fino al 15 settembre 2020.

Dove presentare la domanda

La domanda va presentata esclusivamente al Portale Unico Consap, previa registrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Adiconsum di Matera, Via Ettore Maiorana 31 o inviare una e-mail a matera@adiconsum.it.