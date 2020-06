L’emergenza Coronavirus e le Pro Loco Unpli Basilicata: il report delle attività e dei contributi erogati in contrasto del Covid-19

“Il 4 marzo – racconta il Presidente Unpli Basilicata Rocco Franciosa – è stato un giorno che verrà ricordato sui libri di storia. Un decreto sanciva a tutti gli effetti l’entrata in una nuova fase che verrà poi stabilizzata il 9 marzo col messaggio del premier Conte alla nazione: sospese le nostre attività in presenza. Non era mai successo”. Il mondo Pro Loco non si è mai fermato, tante le iniziative dedicate alla valorizzazione del proprio territorio regionale, tanti gli atti di solidarietà. “Cento giorni difficili – afferma Franciosa – con rammarico tante le manifestazioni annullate, dai riti pasquali, ai riti arborei, la paura era ed è tanta, ma non ci ha sopraffatto. Abbiamo raccontato il territorio grazie ai social nel periodo storico che ha vincolato alle mura di casa i nostri affetti, i nostri abbracci. La rete Pro Loco Unpli Basilicata ha deciso di combattere la malinconia del momento con delle iniziative importanti di promozione turistica”.Il Comitato regionale Unpli Basilicata infatti ha promosso varie iniziative sul territorio attraverso i propri canali social come “La grande bellezza #condividilarte” aderendo alla campagna nazionale del Mibact con la divulgazione di 69 opere realizzate da 37 artisti lucani che hanno rappresentato sapientemente grazie alla loro arte scorci del territorio, monunenti storici e personaggi illustri.Realizzati due video-cartoline promozionali dei 131 paesi lucani dal titolo “Meraviglia Basilicata: scoprila, vivila e amala” e “Basilicata: bellezza inesplorata” disponibili sul canale YouTube e album fotografici dei paesi lucani sulla pagina Facebook Pro Loco Unpli Basilicata. Grazie alla sinergia con la Pmi innovativa materana iInformatica s.r.l.s abbiamo regalato a tutti i bambini lucani la possibilità di conoscere la propria terra con la possibilità di scaricare e colorare il “Caggiulino Lucanum con le Pro Loco in viaggio alla scoperta della Basilicata” e con il racconto a puntate del simpatico cagnolino esploratore formato cartone animato. Ad oggi sono 55 i paesi visitati e 9 i video realizzati ed il suo tour non si ferma, si completerà al raggiungimento dei 131 paesi lucani. Un modo originale che ha permesso, e permetterà, ai più piccini di avvicinarsi alla storia e alla bellezza della nostra terra. Mentre per il tessuto imprenditoriale lucano la Pmi iInformatica e il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata hanno messo a disposizione gratuita le applicazioni “iPlaya” riservata agli stabilimenti balneari e “iOrdino” per le attività ristorative in compliance Covid-19. La narrazione delle meraviglie della regione continua anche con il blog “#ioviaggiolucano”, giunto alla sua nona pubblicazione è un vero tour della Basilicata raccontata attraverso la voce dei volontari delle Pro Loco lucane. Gli articoli sono disponibili alla pagina https://www.unplibasilicata.it/ioviaggiolucano/ e sono sempre preceduti da post sulle pagine Facebook e Instagram di Pro Loco Unpli Basilicata. Nella giornata odierna sarà presentata una nuova rubrica del blog “EnogAstronomica” realizzata in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Lucani e l’Associazione Italiana Sommelier Basilicata. Ogni Pro Loco ha creato autonomamente dei contributi social importanti per rinsaldare il legame col proprio territorio, tante le attività proposte e tanta la solidarietà. Il progetto di Servizio civile universale dal titolo “Viaggio nel patrimonio culturale lucano”, dopo un piccolo periodo di stop, ha ripreso la sua formazione consentendo ai 45 giovani Operatori Volontari di proseguire con la loro attività. Oltre alla promozione di un turismo di prossimità, le Pro Loco lucane hanno contribuito attivamente con donazioni ed atti concreti durante il lockdown: 14.000 euro donati per l’emergenza sanitaria, 5.000 mascherine tra prodotte, acquistate e donate, 1.000 visiere prodotte, 10.000 bustine porta mascherine donate, varie attività di sostegno alle amministrazioni comunali e alle associazioni di Protezione Civile locali. “Un mondo straordinario quello dei volontari Pro Loco che ha dimostrato senso di responsabilità e una grande generosità – conclude il Presidente Unpli Basilicata – vorrei davvero ringraziarli uno per uno. Avrò la possibilità di incontrare nuovamente i presidenti delle varie sedi lucane domenica 28 giugno a Tricarico presso l’auditorium comunale in osservanza di tutte le norme in contrasto del Covid-19 in occasione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore. Sarà un’emozione ritrovare tutti con la speranza di poter ritornare presto alla normalità con la ripresa dell’attività sul territorio lucano”.

Correlati