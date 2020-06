“SPIAGGE SICURE-ESTATE 2020’’, GINOSA AGGIUDICATARIA DEL FINANZIAMENTO: A MARE SICURI E INFORMATI

Il Comune di Ginosa è risultato aggiudicatario del finanziamento “Spiagge Sicure – Estate 2020’’. Si tratta di un progetto volto a intraprendere tutte le necessarie iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Dopo il favorevole esame da parte del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in sede tecnica, il Prefetto di Taranto Demetrio Martino ha approvato il progetto in questione.

Il contributo, ammontante a 32.000 euro per ciascuno dei 150 Comuni individuati nella graduatoria stilata dal Ministero dell’Interno, scaturisce da una quota delle risorse del fondo per la sicurezza urbana destinate per il 2020 ai Comuni litoranei per consentire nella stagione estiva l’assunzione di iniziative di prevenzione e contrasto dell’illegalità e, in particolare per quest’anno, il rafforzamento delle misure di contrasto per il rischio Covid-19.

<<Le spiagge pubbliche di Marina di Ginosa sono pienamente fruibili e sicure – ha dichiarato il Sindaco di Ginosa Vito Parisi – a partire dall’1 luglio con il servizio di salvamento a mare, i presidi informativi e i controlli da parte della Protezione Civile nell’ambito di contrasto al Covid-19 e questo finanziamento ottenuto, l’estate marinese sarà all’insegna dell’informazione e della sicurezza. Le risorse di “Spiagge Sicure’’ saranno indirizzate all’assunzione a tempo determinato di unità di Vigili Urbani, alla retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario di detto personale, all’acquisto di mezzi e di attrezzature per i controlli e alla promozione di campagne informative. E, a proposito di informazione, c’è in cantiere anche un’app che permetta il monitoraggio delle spiagge libere>>.