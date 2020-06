Da Metaponto parte il riscatto della Magna Grecia nel nome di Pitagora

In Metaponto si è costituito un Comitato promotore per sostenere la candidatura del Tempio di Hera alla campagna promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) denominata “I Luoghi del cuore”. In questo che rappresenta uno dei siti archeologici meglio conservati della Magna Grecia insegnò il Maestro Pitagora da Samo, come testimonia anche una antica cartografia del Regno di Napoli in cui il tempio è definito “Cattedra di Pitagora”. Il Comitato, costituito per l’occasione e denominato “I PITAGORICI DI GRECIA E MAGNA GRECIA”, è aperto a tutti coloro che sono profondamente legati alla storia dell’antica Metaponto e, in particolare, al TEMPIO DI HERA, un luogo di straordinaria e affascinante bellezza, in cui l’anima ritrova l’armonia con il Kósmos.

Possono aderire alla campagna Enti, Istituti, Imprese, Associazioni e tutti coloro che intendano collaborare alla raccolta dei voti, affinché si raggiunga un risultato di portata storica, foriero di successi e sviluppi positivi. Chiunque voglia far parte del comitato promotore, che auspica una larga convergenza e condivisione della candidatura, può formalizzare la sua adesione scrivendo al seguente indirizzo email: emiciclo.metapontion@gmail.com.

I voti, al momento, possono essere espressi in modalità digitale sul sito: www.fondoambiente.it.

Con l’auspicio che in molti aderiscano alla iniziativa intrapresa dal nostro Comitato, del cui fatto verrà fornita ufficiale menzione nelle sedi opportune, restiamo nella serena attesa del voto dei lettori di codesta prestigiosa testata.

IL COMITATO

“I PITAGORICI DI GRECIA E MAGNA GRECIA”