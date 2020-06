Questura di Taranto: deteneva 40 pacchetti di hashish. Arrestato.

Sospettato di custodire presso la propria abitazione un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, un tarantino di 39 anni, privo di precedenti, è stato sottoposto a controllo da parte del personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. I poliziotti lo hanno rintracciato nella sua abitazione, sita a Talsano, dove hanno proceduto ad effettuare una accurata perquisizione, estesa anche alle pertinenze della stessa. All’interno del box, occultati in un bidoncino per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono stati ritrovati quattro grossi involucri in cellophane contenenti n.40 quaranta panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 kg. L’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

