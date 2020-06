PISTICCI: NUOVE NOMINE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CIRCOLO ANZIANI

PISTICCI: E’ ripresa nei giorni scorsi, dopo tre mesi di forzata chiusura a causa della grave emergenza Covid -19, l’attività del Centro Sociale Anziani di piazza Umberto I°. Attraverso un comunicato emesso dal neo Presidente Il Perito Agrario Leonardo Leone, è stato reso noto che il Consiglio direttivo della sezione cittadina, nella seduta dello scorso 10 giugno, su proposta dello stesso responsabile ha effettuato le seguenti nuove nomine che riguardano in particolare il nuovo vice Presidente, nella persona dell’assicuratore Vincenzo D’Angella, del nuovo Tesoriere, il sig. Antonio Zaffarese, già Presidente della sezione e della signora Anna Di Lecce, che è stata nominata Segretaria della sezione. Nella stessa seduta si è convenuto di provvedere alla riapertura della locale sezione, chiusa dallo scorso 9 marzo, cosa che è regolarmente avvenuta mercoledi 17 giugno. Il tutto, naturalmente è legato al rigoroso rispetto, da parte dei soci, delle norme sull’impiego della mascherina e del rispetto delle distanze, in ottemperanza alle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale. Come è noto il nuovo direttivo in carica, fu regolarmente eletto con le consultazioni sezionali del 1° marzo scorso, con la nomina del nuovo Presidente, dopo la scomparsa nell’estate scorsa, dell’allora responsabile, il Ragioniere Pietro Antonio Avantaggiato. Con le consultazioni sezionali del marzo scorso, furono votati ed eletti presidente, Leonardo Leone, (unico candidato presidente), mentre per la carica di consiglieri di sezione, risultarono eletti i signori Antonio Zaffarese ( ex Presidente), la signora Anna Di Lecce, i sig. Vito Masiello e Vincenzo D’Angella, la signora Anna Di Marsico, i signori Antonio Barbalinardo, Carmine Tufaro e Mario Di Leo. Come è noto la sezione cittadina del Circolo Anziani, di Pisticci, ha al suo attivo diverse importanti iniziative culturali che si sono svolte negli anni scorsi sia nella sala consiliare del Comune, che all’interno della associazione di Piazza Umberto, dove è attiva anche una sezione di Unitre, l’Università per la terza età, parecchio seguita e frequentata. E’ Importante inoltre ricordare che nella stessa associazione, si registra la presenza di una sezione femminile, la prima nella nostra regione, grazie alla iniziativa dell’allora sindaco Vito Di Trani, che mise a disposizione del gruppo rosa, un comodo locale comunale attiguo a quello riservato ai maschi, ubicato nella stessa piazza principale della città.

MICHELE SELVAGGI