Per il sesto anno di seguito l’associazione Portatori di San Rocco organizza il concorso ” Pisticci si colora”.

Ebbene sì, nonostante il Covid-19, l’Asssociazione, nel nome del suo Segretario Leonardo D’onofrio, ha annunciato sui social la kermesse che prevede una gara tra tutti i rioni di Pisticci, frazioni comprese, nell’abbellire le strade normalmente toccate dalla processione di San Rocco del 16 agosto.

Nonostante le giuste decisioni prese e da prendere dagli attori coinvolti nell’organizzazione delle Feste Patronali, i Portatori di Pisticci con l’evento vogliono lanciare un messaggio di speranza, colorare la città in un momento difficile nei giorni più sentiti dalla comunità.

In seguito verranno rese note altre informazioni, in ottica di prevenzione e nel rispetto delle normative vigenti.

Si avvisa la cittadinanza che nel creare gli addobbi sono da evitare assemblamenti o

oltre al sempre valido suggerimento di utilizzare materiale riciclabile e da rimuovere con facilità. Le precedenti edizioni sono state vinte dal rione Loreto nel 2015, dal rione Matine nel 2016, dal rione Dirupo nel 2017, dai Rioni Piro e Terravecchia nel 2018 e dal Rione Matine nel 2019. Il rione vincitore terrà per l’intero anno, nella chiesa rionale, un quadro di San Rocco con tutti gli stemmi dei quartieri di Pisticci.

L’Associazione Portatori San Rocco, nonostante il non impegno nella sua naturale missione visto l’annullamento di tutte le processioni, che ricordiamo a Pisticci sono una quindicina, continua con il regalare il proprio impegno alla sua comunità, nella speranza di riproporre i classici appuntamenti annuali come la sagra della castagna che si tiene a Dicembre .

