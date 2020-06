Rita Zingariello: RISALIRE – il nuovo brano e video della cantautrice pugliese che raccoglie testimonianze da tutta Italia

Rita Zingariello è una cantautrice di origini pugliesi che vanta molti riconoscimenti in premi a valenza nazionale: Frequenze Mediterranee, Festival della Canzone Friulana, Voci per la libertà per Amnesty International, UP, Festival dell’Alta Murgia, Red Bull Tour, Premio InediTo, Premio Pigro, Premio Peppino Impastato, Premio Pascoli.Ha collaborato con Mogol per uno spettacolo incentrato sulle canzoni del grande autore.