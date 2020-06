Castellaneta, riparte il mercato settimanale con tutte le categorie merceologiche

Il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti ha firmato questa mattina

l’Ordinanza n. 61/2020 che consente la ripartenza del consueto mercato

settimanale del mercoledì, con tutte le categorie merceologiche nei

consueti spazi.

La decisione è il frutto delle nuove linee guide regionali e della

concertazione tra l’Amministrazione comunale ed i commercianti

ambulanti, rappresentati da Casambulanti, con l’obiettivo di far

ripartire le attività economiche in sicurezza e nel rispetto delle

disposizioni anti-contagio.

Fondamentale il ruolo del sistema di Protezione Civile comunale che, con

una ventina di operatori, sarà di ausilio alla Polizia Locale nel far

osservare le regole di sicurezza.

In particolare, sono obbligatori l’uso di mascherine per operatori e

clienti del mercato, oltre che la messa a disposizione di prodotti

igienizzanti per le mani, soprattutto nelle immediate vicinanze dei

sistemi di pagamento; la distanza di almeno un metro tra le persone, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. E

ancora, in caso di manipolazione o scelta della clientela in autonomia

la messa a disposizioni di guanti monouso e in ogni caso l’obbligo per i

titolari di banchi di far osservare le misure indicate e la pulizia e

disinfezione ricorrente delle superfici delle strutture di vendita.

Con queste regole, sarà dunque possibile fare un altro passo verso la

normalità, ma senza abbassare ancora la guardia.