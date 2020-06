ACQUEDOTTO LUCANO: DEPURATORE PANTANO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, NESSUNA ANOMALIA DALL’IMPIANTO

Potenza 16 giugno 2020 – L’acqua che fuoriesce dall’impianto di trattamento reflui di località Pantano, a Matera, è perfettamente depurata e rispetta i limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente. Acquedotto Lucano, appena avuta notizia di schiume visibili nel torrente Gravina, ha provveduto ad effettuare una verifica che ha escluso qualsiasi malfuzionamento o sversamento di prodotti non correttamente depurati. La presenza di dette schiume nel torrente, pertanto, sarebbe da attribuirsi ad altre cause e provenienze, che sicuramente non attraversano l’impianto.

I lavori relativi al processo biologico della depurazione dell’impianto di località Pantano sono terminati lo scorso mese di gennaio, mentre è in via di ultimazione la sola sistemazione esterna dell’area.

Si tratta di un progetto dell’importo complessivo di 4.835.000 euro, proposto dalla Regione Basilicata e finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano Sud, il cui soggetto attuatore è Acquedotto Lucano Spa per conto del Commissario Unico per la Depurazione. Grazie a questo progetto, l’impianto di trattamento reflui a servizio di una parte consistente dell’abitato di Matera e le cui fognature raggiungono contrada Pantano, ha subito una serie di adeguamenti funzionali del ciclo di depurazione ed è pienamente rispondente agli standard normativi.